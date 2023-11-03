مفاجأة.. رضا سليم كان مصابًا بكسر في الترقوة قبل الانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فجر الدكتور أشرف محرم نائب رئيس نادي الصيد وأستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، مفاجأة غير متوقعة عن إصابة الدولي المغربي رضا سليم لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال "محرم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي"، اليوم الخميس، إن الظهير الأيمن خالد عبد الفتاح أصيب بكسر في الترقوة أيضًا وأجرى له عملية جراحية لكنه غاب عن الملاعب شهرين فقط.

وأوضح أن إصابة رضا سليم بكسر في الترقوة تحتاج لفترة علاج وتأهيل يستغرق 3 أشهر قبل العودة للملاعب مرة أخرى، مؤكدًا أنه بعد شفاء اللاعب الإصابة لن يكون لها تأثير على أداءه.

وأضاف أن رضا سليم كان مصاب بكسر في عظمة الترقوة منذ 4 سنوات أيضًا لكن في كتفة الأيمن، لافتًا إلى أن الشد العصبي والتوتر والأحداث التي تكون في الملعب تجعل اللاعب غير مهتم بما يحدث له حينما يصطدم بزميله أو إذا حدث تدخل عنيف من لاعب آخر لأنه مهتم بالحصول على الكرة فقط.

أجرى المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الأحمر أمس مع صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وتأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر، بعد تعرض اللاعب لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة.

وبات من المؤكد عدم مشاركة رضا سليم في مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري "دوري نيل"، دوري أبطال أفريقيا، وكأس العالم للأندية.