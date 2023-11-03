محمد شبانة: هناك تقصير واضح في ملف تدعيم مركز الهجوم في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال الإعلامي محمد شبانة، إن مجلس إدارة الأهلي كان مقصرًا بشكل كبير في تدعيم مركز المهاجم الصريف، مطالبًا بمحاسبة المخطئ بسبب عدم إبرام صفقة قوية لتدعيم الفريق، في بطولات مهمة سيخوضها الفريق خلال الموسم الجاري.

وأضاف "شبانة"، في تصريحات عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "اي تي سي"، اليوم الخميس، أن الأهلي منذ فترة طويلة يعاني من وجود مهاجم قوي في هذا المركز، وكولر طالب من مجلس إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم سوبر لأنه يعتمد على الأجنحة في تسجيل الأهداف، ولكن لم يتم تدعيم الفريق بالشكل المطلوب، وتم التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست.

وأوضح أن خسارة الأهلي أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر، والخروج من بطولة دوري السوبر الإفريقي، بسبب عدم وجود مهاجم مميز يستطيع إنهاء الهجمات، متساءلًا: "لماذا تم التعاقد مع موديست.. هل هذا مهاجم يليق بالنادي الأهلي؟!".

وأكد أن ميزانية النادي وصلت لـ3.9 مليار جنيه في الجمعية العمومية القادمة، ورغم ذلك النادي لم يستطيع التعاقد مع مهاجم قوي، كيف سنخرج نتحدث عن إنجازات الأهلي وهناك معاناة في أزمة المهاجم، مضيفًا أن الأهلي لديه أزمة حقيقية، وعليهم التحدث مع محمد مصيلحي لسؤاله عن كيفية جلب مهاجم مثل مابولولو.

وتابع: "الناس والرياضيين كانوا بيقولوا الأهلي يصدر الأفكار لباقي الفرق، ولكن دلوقتي أصبح عليهم الاستعانة بأفكار الآخرين حاليًا لمعرفة طرق ضم مهاجم جديد".