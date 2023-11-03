بركات عن موديست: "الأهلي ظلم شريف ووليد أزارو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أكد محمد بركات ، نجم الأهلي السابق، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم المارد الأحمر، ليس جاهزاً لقيادة الهجوم رغم نجوميته الكبيرة في أندية الدوري الألماني والفرنسي.

وأضاف "بركات"، عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن تاريخ موديست الكروي كبير ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر، ومنذ عام تقريباً كان نجم من نجوم فريق بروسيا دورتموند ولعب مع النرويجي ايرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي، متابعًا: "موديست كان نجم الشباك في لقاء بايرن ميونيخ بالدوري الألماني وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل".

وأوضح أن الثنائي محمد شريف ووليد أزارو تعرضا لظلم واضح رغم أنهما امتلكا قدرات تهديفية كبيرة وسجل العديد من الأهداف في أفريقيا والدوري".



وتعاقد الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست لمدة موسم واجد، مع وضع خيار التجديد لموسم إضافي في حالة المشاركة بنسبة 75 % من مباريات الموسم الأول.

ويحصل موديست من الأهلي على 1.5 مليون دولار سنويا، بخلاف 250 ألف دولار عبارة عن مزايا إضافية حال تسجيل 18 هدف مع الأهلي.