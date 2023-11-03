أحمد شوبير: الأهلي لا يحسن اختيار اللاعبين منذ زمن طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس"



انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قائلًا: "دورها اية.. وبتعمل اية.. القصة دلوقتي بقيت متغيرة".

وقال "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الخميس، أن نادي ماميلودي صن داونز لديه فريق "سكاوتنج" لاكتشاف اللاعبين الموهوبين مكون من 20 فرد، يقومون بالبحث عن اللاعبين في جميع الأندية وانتقاء الأفضل منهم لضمهم للفريق، مؤكدًا أن الأهلي لا يحسن اختيار اللاعبين منذ زمن طويل تحديدًا منذ 2010.

ووجه "شوبير" نصيحة للمسؤولين في الأهلي، قائلًا: "يجب تدشين إدارة كشافين، الأهلي بيشارك في بطولات محلية وقارية عديدة ولازم يبقى عنده إدارة سكاوتنج للبحث عن اللاعبين، الدنيا اتغيرت والاسماء موجودة عندك، مينفعش هاني رمزي يشتغل لوحده"، متابعًا: "محمد فضل لما كان في إدارة التعاقدات عرض على الأهلي شراء امام عاشور لما كان في غزل المحلة".

وأضاف، قائلًا: "بيراميدز وصن داونز لديهم فريق سكاوتنج رائعة، وبيقدروا يختاروا لاعيبه رائعة زي وليد الكرتي وفخري لاكاي والشيبي".

ودع النادي الأهلي بطولة دوري السوبر الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل معه بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إياب نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة.

ويلتقي فريق صنداونز نظيره الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية.