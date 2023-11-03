أحمد شوبير: الأهلي رشح 27 مهاجم لكن كولر طلب ضم موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، حول وجود أزمة كبيرة في ملف التعاقدات مع المهاجمين في النادي الأهلي، وأخرى التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست.

وقال "شوبير" في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الخميس، أن الأهلي رشح للمدير الفني مارسيل كولر 27 مهاجم لكنه فضل ضم موديست.

وأضاف أن يتمنى أن يكون أنتوني موديست في القريب العاجل إضافة قوية للأهلي والكرة المصرية، مستطردًا: " الأهلي بيلبس لاعيبة من 2009 متنفعش لا يصح على الاهلي بكل امكانيته يجيب هذه الصفقات، ولازم يبقى عند الاهلي ناس عندها المرونة وحرية اتخاذ القرار متبقاش الامور كلها مع حد واحد بس ودا مهم جدًا".



ودع النادي الأهلي بطولة دوري السوبر الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل معه بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إياب نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة.

ويلتقي فريق صنداونز نظيره الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية.