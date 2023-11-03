بركات يكشف أسباب خسارة الأهلي بطولتين في شهر ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف محمد بركات ، نجم الأهلي الأسبق، عن أسباب على خروج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي، على يد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وودع الأهلي بطولة دوري السوبر الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل معه سلبيًا خلال المباراة التي أقيمت بينهما في إياب نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة، وخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد في جنوب أفريقيا.

وقال "بركات"، عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، إن جماهير الأهلي غير سعيدة بعد الخروج من البطولة، خاصة وأن الفريق كان يريد التتويج بها لأنه المرشح الأول للفوز بأي بطولة قارية.

وأضاف، ان جماهير الأهلي كانت أفضل ما في مباراة الإياب ضد صن داونز وهناك العديد من السلبيات التي ظهرت في الفريق الأحمر خلال اللقاء، منها عدم التركيز وإهدار الفرص السهلة، موضحًا أن الأهلي دفع الثمن غاليًا بعد إهدار العديد من الفرص أسهلها ركلة الجزاء التي أضاعها علي معلول.

وأكد أن كثرة الفرص المهدرة من قبل اللاعبين وعدم حسم وإنهاء الهجمات بشكل جيد، وراء بضياع بطولتين خلال شهرين منها السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ثم الخروج من دوري السوبر الأفريقي.

وأوضح أن الأهلي يلعب الشوط الأول بشكل جيد وهذا ما ظهر في أخر 4 مباريات أفريقية، لكن المعدل البدني ينخفض تمامًا في الشوط الثاني، وهذه النقطة السلبية ظهرت بشكل واضح في الدوري الأفريقي.

وأشار بركات إلى أن أن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يقدم الكرة الأفضل في قارة أفريقيا، رغم أن الفريق أقل من مستواه في الموسم الماضي ولكنه يحافظ على هويته الكروية، وهو بالفعل أكثر فريق يستطيع تقديم أداءً كروي ممتع في القارة السمراء حتى إذا لم يحقق البطولات.