شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تودع بطولة كأس العالم المصغرة بعد هزيمتها بهدفين من رومانيا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب الإمارات العربية للمينى فوتبول بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم في نسختها الرابعة علي يد المنتخب الرومانى بهدفين نظيفين بلا رد والتى تستضيفها إمارة رأس الخيمة من خلال هيئة تنمية السياحة علي مدار عدة أيام وتنتهى في الرابع من نوفمبر الجارى.

وكانت المباراة والتى أقيمت ضمن تصفيات الدور ال16 قد شهدت حضورا جماهيريا كثيفا من جانب مشجعى الفريقين ورجحت الخبرة في الآداء والسرعة كفة الفريق الرومانى والذي سيطر علي مجريات المباراة في غالبية فتراتها في حين راح المنتخب الإماراتي يقدم مباراة قوية أثبت فيها أنه من أشد الخصوم المنافسين من خلال القوة في الآداء والحد من الهجمات السريعة والمرتدة لأصحاب القميص الأصفر

وفي سياق متصل فاز كازخستان علي التشيك بضربات ترجيح 3/2 بعد أن أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل وكذا الوقت الإضافى بـ3 أهداف لكل فريق.

ومن ناحية أخرى يشهد غدا الجمعة منافسات الدور قبل النهائى حيث يلتقى كازخستان وأزربيجان والمجر مع سلوفاكيا ثم يلتقى الخاسران علي المركز الثالث والرابع بعد غدا السبت وذلك قبل المباراة النهائية والتى يلعب بها المنتخبين المتاهلين من مباريات غدا فى الدور قبل النهائي