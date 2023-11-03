شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: أشكر الشركة المتحدة للوقوف بجانبى فى أزمتى الصحية.. ورهن إشارة الزمالك أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أشرف قاسم نجم الزمالك السابق على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للوقوف بجانبه فى أزمته الصحية.

وقال قاسم فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن حسين لبيب رئيس الزمالك الحالى تواصل معه خلال الفترة الأخيرة للحديث حول عدة أمور، وتقديم واجب العزاء فى والده، مشيرا إلى أنه أحد أبناء النادى ورهن إشارته أى وقت.

أشرف قاسم البالغ من العمر 56 عامًا، من مواليد 25 يوليو 1966، اشتهر بلقب "برنس الكرة المصرية" كأحد أفضل المدافعين فى تاريخ القلعة البيضاء، انضم للفريق الأول موسم 1983-1984 واستمر حتى اعتزاله موسم 1996-1997، اشركه محمود أبورجيلة لأول مرة في مباراة الترسانة 28 يونيو 1984 كبديل لإسماعيل يوسف وهو دون الثامنة عشرة من عمره.

وحقق أشرف قاسم مع الزمالك 11 لقبا منها 4 دوري عام أعوام 1984، 1988، 1992، 1993 ، ولقب كأس مصر عام 1988، دوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، السوبر الأفريقي عام 1997، والأفرواسيوي عام 1989.

تولى أشرف قاسم تدريب العديد من الفرق منها الأوليمبي، الشمس، طنطا، المنصورة، تليفونات بني سويف، غزل المحلة، والداخلية، ويعانى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من عدة مشاكل فى مفصلى الركبتين، خلال الفترة الحالية ويخضع للعلاج.