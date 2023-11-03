شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: الأهلي لم يكن محظوظا أمام صن داونز.. والموسم الحالى صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد النحاس، نجم الكرة المصرية السابق، أنه حزين لخروج الأهلي من منافسات الدوري الأفريقي، وكان يتمنى تتويج الفريق باللقب في النسخة الأولى للبطولة، مشيرًا إلى أن العناصر الموجودة من أصحاب المستويات العالية، ولكن سوء التوفيق لازم اللاعبين خلال مواجهة صن داونز.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لم يكن محظوظًا بعد إضاعة علي معلول ركلة الجزاء في بداية اللقاء، وفريق صن داونز كان الأجهز في المباراة ونجح في تدوير اللعب بشكل جيد في الشوط الثاني، وقاموا بتناقل الكرة بشكل جيد في ظل تميزهم في خط الوسط".

وأضاف: "الظروف الحالية تكررت في الأهلي كثيرًا، والفريق قادر على عبور المرحلة الحالية، وخسارة بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة أثرت على الفريق بشكل واضح، لأنه عندما تكون البداية موفقة فإن الموسم يسير بشكل جيد، والعكس حدث مع الأهلي".

وتابع: "الكاف في بداية الموسم أخطأ في تحديد موعد السوبر الأفريقي، وحاليا تقام بطولة الدوري الافريقي في 21 يومًا فقط".

وأشار إلى أن الفرنسي أنتوني موديست لم يحقق الإضافة مع الأهلي، والفريق عليه الاستعداد بقوة لمواجهة المقاولون العرب، خصوصا أن المنافسة أيضا على بطولة الدوري لن تكون سهلة، خصوصا في ظل تفوق بيراميدز مؤخرا، وإمكانية قيام الزمالك بصفقات قوية خلال يناير، ولذلك ستكون المنافسة قوية بين الفرق الثلاث على اللقب.

وأكد: "الموسم الحالي صعب على الاهلي، والخطيب كان يعلم ذلك، المحافظة على الـ5 بطولات أمر في غاية الصعوبة، والأهلي قوي بإدارته وجمهوره والجهاز الفني، وسيعبر أزمة الخروج من الدوري الإفريقي".

وأوضح أن صنداونز اصبح ندًا قويًا لـ الأهلي في كل البطولات، ولا يوجد فريق آخر في القارة لديه نفس السجل القوي مع الأهلى سوى صن داونز.