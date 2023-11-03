شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: أتمنى انضمام رمضان صبحى للزمالك وزيزو ضحى من أجل القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الجناينى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، إن القيمة التسويقية للنادى الأبيض يجب أن تكون أكبر من المتواجدة عليها في الفترة الحالية، موضحا أن القلعة البيضاء تعرضت للحرب كثيراً، لافتاً إلى أنه بالعمل سيعود النادى إلى مكانته المعروفة، مشيراً إلى أنه لا يحب نظريات المؤامرة والاضطهاد.

وأكد الجناينى خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة الزمالك أن نتائج الفريق الأبيض لا ترضى طموحهم كمشجعين، لافتاً إلى أن أوسوريو المدير الفني مدرب عاقل جداً ولديه رغبة في البقاء مع الفريق، ولكن طريقته جريئة بعض الشىء ومن المبكر الحكم عليه.

وتابع الجناينى أن أوسوريو يحتاج إلى تدعيم الفريق بشكل قوى، وبعدها يتم الحكم عليه، وستكون هذه الفترة بعد يناير، تزامناً مع حل أزمة القيد، لافتاً إلى أن الكولومبي اسمه كبير في عالم التدريب ويمتلك سيرة ذاتية قوية.

وواصل الجناينى حديثه قائلا: "زيزو من أعمدة الزمالك ولا يمكن التفريط في خدماته فهو نموذج للاعب المحترف المؤدب الذى ضحى كثيراً من أجل النادى الأبيض، والجماهير تعتبره المعشوق لها،ووصل لمرحلة من النضوج ويشعر بمسئولياته تجاه ناديه".

وأكمل: "أتمنى رؤية رمضان صبحى في الزمالك، خاصة أنه من اللاعبين الملتزمين وعاصرته عندما كان كابتن للمنتخب الأولمبى، وأدى دوره بشكل جيد، وكذلك أتمنى عودة مصطفى فتحى لبيته القلعة البيضاء مرة أخرى وكذلك عبد الله السعيد خاصة أنه لاعب محترم".

واستطرد: "حزنت لرحيل فرجانى ساسي وأشرف بن شرقى عن الزمالك، خاصة أنهما كانا قريبين جداً منى وقدما إضافة قوية للقلعة البيضاء، واحنا مش هنمنّ على الزمالك ده هو الوحيد اللي يخلينا نضحك ونكون سعداء".