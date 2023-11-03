الامارات | طائرة «الشارقة للمرأة» يعسكر في تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقيم فريق الكرة الطائرة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة معسكراً خارجياً في تركيا، استعداداً لانطلاقة دوري الموسم الجديد، ويتضمن خوض ست مباريات ودية أمام فرق تركية قوية.

وقال النادي في بيان له إنه يشارك في المعسكر وفد مؤلف من عنود المهيري (إدارية)، وكريم بن عياد (مدرباً)، وعبير بن ظافر (معالجة)، واللاعبات: علياء ناصر، منى عباس،

ندوة وسيم، أمينة مال الله، شيخة المهيري، لطيفة الكعبي، أسماء أحمد، ريام حميد، فاطمة خالد، فاطمة ثابت، مهرة محمد، روعة مكي، نيهال عبدالقادر، شيروب مالدريد، وماتيا ماجديك.

وأكدت رئيسة قسم الألعاب الجماعية في النادي، فاطمة العليلي، أن «المعسكر يشكل أهم مراحل إعداد فريق النادي للكرة الطائرة لدوري الموسم الجديد»، مشيدة بحرص لاعبات النادي على الاستفادة القصوى من المعسكر، وبجهود أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.