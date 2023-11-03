الامارات | منصور الفارسي ينتزع لقب «تحدي سيح السلم» للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس منصور سعيد الفارسي بلقب تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في افتتاح موسم سباقات القدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 125 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة. وانتزع الفارسي اللقب على صهوة الجواد «تاتارينو» المملوك إلى إسطبلات «إم آر إم»، على الرغم من تأخره في الترتيب في المرحلة الأولى بحصوله على المركز 28، ثم تقدّم إلى المركز 23 في المرحلة الثانية، وجاء في المركز العاشر في المرحلة الثالثة قبل أن ينقضّ على الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالله علي العامري على صهوة الجواد «أباندومز روكابيلي» المملوك إلى إسطبلات «إف 3»، وحل في المركز الثالث الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة الجواد «فوغ تريو» المملوك لإسطبلات جميرا.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد تصدّر الفارس الهندي إسحاق خان، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول على صهوة الجواد «فايست» المملوك لإسطبلات «إيه بي إتش»، مسجلاً زمناً قدره 1:28:07 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صلاح أمين على صهوة الجواد «داكتيل» المملوك لإسطبلات البراري بزمن قدره 1:28:07 ساعة، وتبعه في المركز الثالث الفارس محمد سعيد البلوشي على صهوة الجواد «سيزار» المملوك لإسطبل البوادي، مسجلاً زمناً قدره 1:28:18 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً تقدّم الفارس محمد سعيد البلوشي إلى الصدارة بزمن قدره 1:15:49 ساعة، كما قفز الفارس محمد حسن الحمادي من المركز 11 إلى الثاني على صهوة الجواد «دريم تايم» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:15:30 ساعة. وجاء في المركز الثالث الفارس أميري الفاضل، متقدماً من المركز 23 على صهوة الجواد «سانيسغانز» المملوك لإسطبلات جميرا بزمن قدره 1:14:35 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، بعدما استعاد الفارس الهندي إسحاق خان، الصدارة، متقدماً من المركز 16، مسجلاً زمناً قدره 1:04:48 ساعة، وصعد من المركز الثامن إلى الثاني، الفارس عبدالله علي العامري، على صهوة الجواد «أباندومز روكابيلي» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:15:55 ساعة، وتقدّم الفارس زايد محمد المهيري من المركز العاشر إلى الثالث على صهوة الجواد «النيز جميلة» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:05:21 ساعة.

• 125 فارساً وفارسة شاركوا في السباق الافتتاحي لموسم سباقات القدرة في دبي.