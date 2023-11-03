الامارات | البرازيل تنافس كازاخستان على صدارة بطولة «جودو المحاربين القدامى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل الستار اليوم على بطولة «المحاربين القدامى» للجودو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو. وتقام البطولة في صالة جامعة السوربون في أبوظبي، ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وحافظ منتخب كازاخستان على صدارته للبطولة برصيد 27 ميدالية (سبع ذهبيات وسبع فضيات، و13 برونزية)، وتقدّم منتخب البرازيل للمركز الثاني برصيد 15 ميدالية (ست ذهبيات، وفضية واحدة، وثماني برونزيات)، وتراجع منتخب فرنسا للمركز الثالث برصيد 19 ميدالية (أربع ذهبيات، وثماني فضيات، وسبع برونزيات).

واحتفظ المنتخب السعودي بصدارة المنتخبات العربية، من خلال فضية لاعبه إبراهيم البكر في وزن «فوق 100 كيلوغرام» لفئة الرجال (M6)، والمركز رقم 27 في الترتيب العام.

وتوج الفائزين ناصر التميمي، أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو ومدير البطولة، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، والحكم الدولي أحمد البلوشي عضو مجلس الإدارة.