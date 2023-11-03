الامارات | تحدي دبي الجنوب للدرّاجات الهوائية والجري ينطلق الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات «تحدي دبي الجنوب للدرّاجات الهوائية» ابتداءً من الساعة 7:00 صباح بعد غد، ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة»، الذي يقام حالياً في أماكن متعددة في دبي ويستمر حتى 26 الجاري.

وقال بيان صحافي صادر عن منظمي «تحدي دبي للياقة»: «إن المشاركين سيتجمعون في المبنى الرئيس لـ(دبي الجنوب)، لينطلقوا بعد ذلك في رحلة عبر المسار المصمم بدقة، الذي يتألف من طرق مسطحة ومفتوحة تحيط بمطار آل مكتوم الدولي».

وأضاف البيان: «ستقدم هذه التجربة الفريدة للدرّاجين المشاركين فرصة استكشاف مجتمع دبي الجنوب الحديث والنابض بالحياة عن قرب. ويمكن للمشاركين اختيار مسار من اثنين: أحدهما يبلغ طوله 40 كيلومتراً، والآخر 80 كيلومتراً، الذي صُمّم للدرّاجين الذين يتمتعون بمستوى قدرات ولياقة بدنية أعلى، ومن يريدون المزيد من التحدي».

وتبلغ رسوم المشاركة في الفعالية 95 درهماً بالنسبة لجميع المشاركين.

وبعد «تحدي دبي الجنوب للدرّاجات الهوائية»، يبدأ «تحدي دبي الجنوب للجري» الساعة 4:30 مساءً، وينطلق أيضاً من المبنى الرئيس لدبي الجنوب، حيث سيكون تجربة فريدة للعدائين من جميع المستويات. ويُعدّ المسار المسطح والسريع المحيط بمشروع دبي الجنوب مثالياً للمتسابقين لأول مرة، أو أولئك الذين يريدون تحقيق أفضل النتائج على المستوى الشخصي، وتشمل الفعالية العديد من المسارات بطول (ثلاثة كيلومترات وخمسة كيلومترات و10 كيلومترات)، ما يضمن مشاركة جميع أفراد العائلة في هذه الفعالية، وإطلاق العنان لقدراتهم الرياضية. وتبلغ رسوم المشاركة في هذه الفعالية 50 درهماً للشخص الواحد.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تهدف مبادرة تحدي دبي للياقة إلى بناء مستقبل أكثر صحة لسكان دبي وزوّارها، من خلال إلهام الأفراد لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وتعزيز ثقافة اللياقة البدنية وجودة الحياة لدى الجميع. ومن خلال إنشاء فعاليات عالمية المستوى مع شركاء مثل (دبي الجنوب)، فإننا نسعى إلى تمكين المشاركين من الانطلاق في رحلة نحو اكتساب عادات أكثر صحية، بما يتماشى مع رؤية جعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم. والجميع مدعو للمشاركة في فعاليات الجري والدرّاجات، من أجل إنشاء مجتمع نابض بالحياة والنشاط، حيث تدفعنا كل خطوة إلى الوصول إلى غدٍ أكثر إشراقاً ولياقة».

من جانبه، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «سعداء بانضمام هذا الحدث إلى فعاليات تحدي دبي للياقة، لاسيما أن منطقة دبي الجنوب أصبحت من أسرع المناطق نمواً، وتستقطب فئات كثيرة من المجتمع من مختلف الجنسيات، يربطهم حب العمل والاستمتاع بجودة الحياة وكذلك عشق ممارسة الرياضة، لذلك فإن هذه الفعالية تمنحهم فرصة للتلاقي وخوض تجربة رياضية مجتمعية مميزة تترسّخ في أذهان جميع أفراد العائلة، كما تعزز من علاقات التعارف والتعاون في ما بينهم، ونحن سعداء بالتنوّع الذي تشهده فعاليات التحدي التي تتناسب مع جميع فئات مجتمعنا المتنوّع، الذي يضم أفراداً من أكثر من 200 جنسية مختلفة».

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، عن اعتزازه بالشراكة مع «تحدي دبي للياقة»، وقال: «يتماشى التزامنا بهذه المبادرة مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز صورة دبي، باعتبارها واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، ووجهة رائعة للعيش والعمل والزيارة. ومن خلال تعزيز التعاون مع مجتمعنا الواسع والنابض بالحياة، نعمل على تعزيز جهود تبني أنماط الحياة الأكثر صحة، ما سيُسهم في بناء مستقبل مليء بالرضا وجودة الحياة».

وأكد البيان أن جميع المشاركين سيحصلون على مجموعة أدوات للسباق تحتوي على بعض المستلزمات الأساسية، مثل: سترة السباق، وقميص، ورقاقة توقيت دقيقة. كما سيحصل الفائزون على الميداليات والشهادات ومواعيد السباق وخدمة التعرف إلى النتائج كاملة والصور الفوتوغرافية، وحتى بعض الوجبات الخفيفة بعد انتهاء الفعالية في القرية التي تحتضن الفعالية.

وسيتم منح الجوائز والميداليات للمراكز الثلاثة الأولى بشكل عام لكل من فئتي الذكور والإناث في كلا الفعاليتين، إضافة إلى عرض ترتيب المشاركين وفقاً للفئات العمرية.

تجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل مفتوح الآن للفعاليتين.

يذكر أن «تحدي دبي للياقة» يواصل مسيرته في دورته السابعة، في تحدي ممارسة نشاط رياضي لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً.