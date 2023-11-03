الامارات | «هايك آند فلاي» تُقلع من دبي وتهبط في حتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 لاعباً يمثلون 16 دولة، وتشهد النسخة الجديدة إقامة خمس جولات في دبي ورأس الخيمة والشارقة وحتا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الرياضات الجوية بمقر مجلس دبي الرياضي، وحضره مدير اللجنة المنظمة للبطولة، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية يوسف الحمادي، والأمين العام للاتحاد محمد يوسف، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي علي عمر، ورئيس لجنة العلاقات العامة بالبطولة يوسف الشحي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

وقال يوسف الحمادي: «إن اتحاد الرياضات الجوية ينظم هذا الحدث بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرتي السياحة بالشارقة ورأس الخيمة، وتقام البطولة على خمس جولات تطوف ثلاث إمارات هي: دبي والشارقة ورأس الخيمة، إذ من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الجميرا في دبي ثم تنتقل إلى رأس الخيمة والتي سوف تشهد جولتين، الأولى بعد غدٍ في جبل ينس فيما تقام الجولة التالية الإثنين المقبل بجبل جيس، وتنتقل البطولة الأربعاء المقبل إلى جبل الفاية في الشارقة، وتختتم المنافسات في 11 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة والأخيرة بمدينة حتا».

من جهته، قال مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي علي عمر: «إن الرياضات الجوية لها بصمة كبيرة ضمن الرياضات العالمية، وسبق أن استضافت دبي بطولة العالم للرياضات الجوية 2015، وكانت بداية انطلاقة اللعبة في دبي التي باتت محطة عالمية للرياضات الجوية، كما أن اتحاد الرياضات الجوية لعب دوراً كبيراً في تعزيز هذه الرياضة حتى أصبحت دبي محطة عالمية للرياضات الجوية».

وأضاف: «إقامة البطولة في ثلاث إمارات، فكرة صائبة يشكر عليها الاتحاد خصوصاً المرحلة الأخيرة في حتا، ونتمنى أن تكون حتا مهبطاً رئيساً للرياضات الجوية في المستقبل، وسنواصل دعمنا للبطولة في هذه النسخة والنسخ المقبلة».