الامارات | خالد بن محمد بن زايد يفتتح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ15.

وأشاد سموّه، خلال لقائه عدداً من اللاعبين المشاركين الذين يتنافسون خلال أيام البطولة على فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين وأصحاب الهمم، بجهود اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ومنظِّمي الحفل في نشر اللعبة وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية الناشئة ورعايتها.

وأثنى سموّه على الدور الذي تؤدّيه بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة الرياضة، بوصفها عاصمة عالمية للجوجيتسو، وتأهيل جيل جديد من المواهب والأبطال في الدولة قادر على المنافسة واعتلاء منصات التتويج على أعلى المستويات.

وتُعقَد فعاليات النسخة الـ15 من البطولة تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 بلداً.

وحضر حفل الافتتاح، كلٌّ من الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، والشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ورئيس اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عبدالمنعم الهاشمي.

وتواصلت نزالات البطولة، أمس، لليوم الثاني بمنافسات الأطفال والبراعم والأشبال، من بنين وبنات يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم، وسط أجواء حماسية وأداء قوي، ومثّل الحضور الجماهيري الكبير عنواناً للتميز والإبهار، ودافعاً قوياً للاعبين واللاعبات لتقديم مستويات قوية.

من جهته، قال الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو فهد علي: «شكّلت منافسات مهرجان أبوظبي العالمي كرنفالاً عالمياً بامتياز، وملتقى لأبرز المواهب الصاعدة من الجيل الجديد لعشاق اللعبة، للتنافس في أجواء جماهيرية غير مسبوقة، حيث قدموا أداء فنياً رفيعاً، كشف عن مواهبهم، مدفوعين بالحماس والهتافات والتشجيع المتواصل من أفراد أسرهم وذويهم الذين امتلأت بهم المدرجات».

• 7000 لاعب ولاعبة من 127 بلداً يتنافسون على ألقاب البطولة.

دانة النقبي: محطة مهمة في مسيرتي الرياضية

قالت اللاعبة دانة النقبي من نادي الجزيرة الحائزة على ذهبية فئة الأشبال وزن 63 كيلوغراماً: «فخورة بتحقيق هذا الإنجاز في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لأنها تمثل محطة مهمة في مسيرتي الرياضية، كما منحني ذلك مزيداً من الثقة بقدراتي ودافعاً لمواصلة جهودي وتدريباتي لتحقيق طموحاتي وتسطير مسيرة احترافية مميزة».

نزالات اليوم

تنطلق اليوم منافسات فئة الناشئين (بنين) من عمر 10-17 عاماً، على أن تستكمل المنافسات غداً بمنافسات الناشئين (بنات).

