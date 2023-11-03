الامارات | 11 سباقاً في موسم مضمار جبل علي للخيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مضمار جبل علي لسباقات الخيل، أمس، عن روزنامة سباقات الموسم الجديد 2023-2024، المتضمنة 11 سباقاً تنطلق غداً، ويمتد الموسم حتى مارس المقبل، في أمسيات تحفل كل منها بهوية ومفهوم وشعار خاص بها، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية المتنوعة، بما يضفي حيوية وتجدداً جنباً إلى جنب مع إثارة عالم السباقات.

وجاء إعلان تفاصيل الموسم الجديد، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مضمار جبل علي، وحضره مدير المضمار محمد الأحمد، والمدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، لارا صوايا، ومدير تطوير السباقات في هيئة الإمارات لسباق الخيل، ياسر مبروك، وممثلين عن الشركات الراعية.

وقال الأحمد في كلمته بالمؤتمر: «يحمل الموسم الجديد، رؤية طموحة لتطوير تجربة السباقات في مضمار جبل علي، والدفع بها باتجاه التميز النوعي، والتكامل مع المحيط المحلي، خصوصاً في ما يتعلق بمنح كل أمسية من السباقات الـ11، هوية منفصلة من حيث الفعاليات المجتمعية ورفعة وقوة السباقات». وأوضح: «يمتاز موسم سباقات الخيل في الدولة بهويته المنفردة على صعيد المنطقة، في ظل وجود نخبة المضامير العصرية وقوة السباقات المتنوعة، سواء للخيول العربية أو المهجّنة الأصيلة، لنحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع بقية المضامير، بما يخدم عالم صناعة الخيل».

وأشاد الأحمد بالتعاون مع أندية السباقات، وجهودها في تجويد منتجها. وقال: «نعمل على بذل كل جهد ممكن للخروج من الموسم الجديد بنجاحات مميزة للسباقات، والعمل على منهجية تقوم على نظام الحوافز بدلاً من مجرد زيادة في الجوائز المالية، ومن ذلك إدراج سباقات جديدة إلى جانب إعادة صياغات سباقات التكافؤ لمنحها شرائح أوسع من الخيول».

بدورها قالت لارا صوايا: «سعداء بانضمام مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، للمرة الأولى إلى موسم سباقات مضمار جبل علي، في ظل الحرص على توفير دعم أكبر لأبناء الدولة من الملاك والمدرّبين والفرسان».

• كل أمسية في الموسم الجديد ستمتاز بهوية منفصلة، من حيث الفعاليات المجتمعية ورفعة وقوة السباقات.