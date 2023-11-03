الامارات | أقوى 60 رجلاً وامرأة عالمياً يخوضون «تحدي اللياقة البدنية» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجتمع أقوى المحترفين العالميين في اللياقة البدنية من الرجال والسيدات في دبي، للمشاركة في النسخة الـ11 من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية»، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر 2023، في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

ويشارك في البطولة 60 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية، تم اختيارهم بالترشيح المباشر حسب التصنيف العالمي، حيث تتضمن 30 من الرجال و30 من السيدات من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم.

وقال مدير البطولة، سعود الشامسي، في بيان صحافي: «يسعدنا أن نعلن عن تنظيم بطولة الخليج للياقة البدنية التي تقام لأول مرة، إلى جانب بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، ويشارك في البطولة الخليجية 48 رياضياً من: الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، عُمان، وقطر، وتنطلق المنافسات التأهيلية نهاية الشهر الجاري، والتي يتأهل منها ثمانية مشاركين فقط من كل دولة الذين يفوزون في التصفيات».

وأضاف الشامسي: «سيتم بث فعاليات البطولة على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات الرياضية، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، وعلى قناة البطولة على منصة (يوتيوب)».

وتُعدّ بطولة دبي الدولية للياقة البدنية من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي، لما تتميز به من قوة المنافسة ومستوى الرياضيين المشاركين فيها، كما تم تحديد المنافسة لتكون فقط بين أقوى المتسابقين على مستوى العالم، مع زيادة درجة صعوبة الألعاب، بما يواكب مكانة البطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية، وتهدف البطولة إلى زيادة انتشار ألعاب اللياقة البدنية، والتشجيع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، لما لها من فائدة كبيرة في تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع، وإبراز مكانة دبي على الخارطة الدولية كوجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية بشكل عام، وبطولات اللياقة البدنية بشكل خاص.

وتُعدّ «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» هي أكبر بطولة من نوعها بعد بطولة العالم، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها، فقد تجاوز عدد المشاهدات لها على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة.