الامارات | «يد الشارقة» يعسكر في قطر استعداداً لبطولة آسيا في الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة مشرف كرة اليد في النادي، جاسم محمد، أن الفريق الأول لكرة اليد أقام معسكراً خارجياً في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من السابع إلى 15 الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال الـ26، المزمع إقامتها في الكويت خلال الفترة من 17 إلى 27 الجاري، بمشاركة 12 نادياً.

وقال جاسم محمد، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفريق سيخوض تجربتين وديتين خلال معسكر الدوحة، أمام الغرافة القطري في 12 الجاري، فيما لم تحدد بعد هوية الفريق الآخر، ونركز أن يكون من أندية المقدمة في قطر».

وأضاف: «دشنا أمس، التدريبات تحت إشراف مدرب الإعداد البدني الفرنسي آلان، الذي تعاقدنا معه خصيصاً للبطولة الآسيوية، في مرحلة سنركز في جزء منها على أعادة تأهيل الفريق، خصوصاً المصابين، منهم أحمد هلال وإبراهيم القرص وهما من أهم العناصر الوطنية، وبحاجة إلى استكمال علاجهما بعد تعرّضهما للإصابة في مشاركتهما الأخيرة مع المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس».

وتابع: «فور انتهاء معسكر الدوحة سيتجه الفريق إلى الكويت، للدخول في أجواء البطولة، خصوصاً أننا سنواجه في المباراة الأولى صاحب الضيافة فريق القادسية الكويتي، في مباراة نتطلع من خلالها لتحقيق انطلاقة جيدة تسهم في تخفيف الضغط النفسي على عاتق اللاعبين، وتسهل المهمة في تعزيز حظوظنا بالتأهل عن المجموعة إلى الدور نصف النهائي، كون نظام (آسيوية الكويت) يقتصر فيها التأهل عن مجموعتيها إلى المربع الذهبي على صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة».

وأوضح: «علينا التركيز بنسبة 100% في كل مباراة سنخوضها، وأن تخطي عقبة المباراة الأولى في البطولة يساعد اللاعبين على تخطي تحديات الإجهاد البدني، الذي فرضه خوض مباريات متتالية في مجموعة نواجه فيها فرق: ساي الهندي، العربي القطري، الجيش العراقي، وشباب صيدا اللبناني».

وعن التعاقدات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق في البطولة، قال جاسم: «تقتصر التعاقدات على الدولي البحريني علي عيد، كون نظام البطولة يسمح بمشاركة أربعة لاعبين محترفين، لينضم عيد إلى قائمة الفريق التي تضم كلاً من: المحترف التونسي مصباح الصانعي، وزهير نعيم المقيد في خانة اللاعب المقيم، والمصري محمود فايز المقيد في فئة المواليد، وهم مصنفون في (آسيوية الكويت) ضمن فئة اللاعب المحترف».

يذكر أن فريق الشارقة سبق أن حقق الميدالية البرونزية في مناسبتين على التوالي في مشاركته بالبطولة الآسيوية، جاءت في نسختي 2018 و2019.