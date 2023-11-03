الامارات | «مفاجآت كلباء» تقلق شباب الأهلي.. و«صحوة العميد» تهدد البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار اليوم في ثاني أيام الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين إلى ثلاثة لقاءات، إذ يلتقي النصر مع ضيفه البطائح الساعة 16:45، وفي التوقيت نفسه يستضيف «الصقور» حتا، بينما يحل شباب الأهلي الساعة 19:30 ضيفاً على كلباء. ويأمل شباب الأهلي وضع حد لنزف النقاط، بعد خسارته في آخر جولتين أربع نقاط، إثر تعادلين مع الجزيرة والنصر، ما جعله يفقد الصدارة.

ويسعى «الفرسان» للعودة من كلباء بالنقاط الثلاث، لكنه يخشى من مفاجآت «النمور»، خصوصاً أن الفريق ظهر بمستوى مميز في عدد من المباريات حتى حين خسر في النتيجة. ويراهن شباب الأهلي على نجومه، وعلى مواجهاته السابقة مع كلباء، حيث فاز 10 مرات، ولم يخسر، وحضر التعادل ست مرات. ولن تكون مهمة «الفرسان» سهلة، إذ قدم كلباء عروضاً قوية في الآونة الأخيرة، رغم خسارته الأخيرة من الوحدة 2/1، لظروف النقص العددي التي حلت بصفوفه، بعد طرد اثنين من لاعبيه، هما السلوفيني فيليب كيش، والإيطالي بيسا، اللذان يغيبان اليوم، إلى جانب مهدي قائدي، بسبب بنود الإعارة مع شباب الأهلي.

وفي مباراة ثانية، يسعى النصر في مباراة البطائح لاستغلال حالة النشوة التي يعيشها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة للدوري، لإضافة انتصار جديد، يرفع به رصيده إلى النقطة العاشرة، ويتقدم خطوة كبيرة في جدول المسابقة. وتصدر النصر المشهد في الجولتين السابقتين، حين فاز على العين 1/0، ثم فرض التعادل على شباب الأهلي 3/3 في مباراة مثيرة. وبدا على النصر حالة التفاهم والانسجام بين مدربه الصربي غوران، ولاعبيه، ما جعل «العميد» يستعيد توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية مع انطلاقة الموسم. في المقابل، يدخل البطائح المواجهة وهو يتمتع بذكريات جيدة مع النصر، إذ لم يعرف طعم الخسارة أمامه، ففاز وتعادل معه في الموسم الماضي.

وفي المباراة الثالثة، يسعى حتا لتحقيق فوزه الأول في الموسم، رغم صعوبة المواجهة أمام «الصقور» الذي يقدم مستويات جيدة رغم تأخره في الترتيب.

ويعاني حتا في المركز الأخير من دون نقاط، بينما لدى «الصقور» خمس نقاط. وتلقى «الإعصار» ست هزائم متتالية، بينما خسر «الصقور» في الجولة الماضية بنتيجة 3/1 أمام العين.

• «الفرسان» يريد بشدة وضع حد لنزف النقاط وإيقاف سلسلة التعادلات.