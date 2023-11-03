سجل مواجهات الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب الملك فهد الدولي واحدة من أقوى مباريات الدوري السعودي والتي ستجمع بين الشباب والاتحاد لحساب منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

ويبحث الفريقان عن نقاط المباراة من أجل تحسين موقفهما في الدوري السعودي حيث يتطلع الاتحاد للعودة إلى صراع القمة مع الهلال والنصر، بينما يأمل الشباب في تحسين نتائجه والاقتراب من الكبار.

سجل مواجهات..

التقى الشباب والاتحاد في الدوري السعودي 96 مرة سابقة، فاز الاتحاد في 31 وفاز الشباب في 29 وحسم التعادل 36 مباراة، وسجل هجوم العميد 136 هدفاً، فيما سجل هجوم الليث 128 هدفا.

يحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، فاز في ست وتعادل في ثلاث وخسر مباراتين، بينما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، فاز كما تعادل في ثلاث وخسر خمس مباريات.

تبدأ القمة المنتظرة بين الاتحاد والشباب مساء الجمعة في تمام الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.