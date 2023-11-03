شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يواجه أوغندا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للهوكى نظيره الأوغندي عصر اليوم الجمعة فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها جنوب أفريقيا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وحقق منتخب مصر لرجال الهوكى على نظيره زامبيا بنتيجة 4/1 أول أمس الأربعاء ، فى إطار ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية .

كما فاز منتخب مصر على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 الأحد فى أولى مواجهاته بالبطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من اللاعبين، أحمد جمال وأحمد عبد الحكيم وأحمد محمد وأشرف سعيد ومحمد جمال وحسام الدين رجب وحسام محمود وسعيد أحمد وعمرو سيد وكريم عاطف ومحمد أحمد على ومحمد نصر ومحمود حسين ومحمود ممدوح ومصطفى رجب ومصطفى طارق ومصطفى منصور.

ويرأس بعثة المنتخب رامى محمد بدر عضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب فنيا طاهر نذير ومعه أنيس محمد مدرب عام وأحمد عز مدير الفريق.