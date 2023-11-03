شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة السابعة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى المحترفين لهذا الموسم الاثنين المقبل، وتقام على يومين فقط الاثنين والثلاثاء، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة ومنافسة قوية في المقدمة لفارق النقطة الواحدة.

موعد مباريات الجولة السابعة بدورى المحترفين..

الاثنين 6 / 11

النصر للتعدين مع السكة الحديد "ملعب نادى الأقصر"

دكرنس مع مصر المقاصة "ملعب دكرنس"

حرس الحدود مع بترول أسيوط "ملعب حرس الحدود"

المصرية للاتصالات مع أسوان "استاد السلام"

الثلاثاء 7 / 11

بروكسى مع وادى دجلة "استاد بروكسى"

مكادى مع أبو قير للأسمدة "استاد خالد بشارة بالجونة"

بتروجت مع طنطا "استاد بتروسبورت"

النجوم مع راية "استاد السكة الحديد"

غزل المحلة مع القناة "استاد المحلة"

واستعاد فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 13 نقطة، متفوقا على بتروجت بقيادة سيد عيد صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

ترتيب جدول دورى المحترفين قبل الجولة السابعة..

1 لافيينا 13 نقطة

2 بتروجت 12 نقطة

3 القناة 11 نقطة

4 غزل المحلة 11 نقطة

5 وادى دجلة 10 نقاط

6 حرس الحدود 10 نقا

7 أبو قير للأسمدة 10 نقاط

8 بترول أسيوط 9 نقاط

9 طنطا 8 نقاط

10 راية 8 نقاط

11 بروكسى 8 نقاط

12 الاتصالات 7 نقاط

13 أسوان 7 نقاط

14 السكة الحديد 7 نقاط

15 دكرنس 7 نقاط

16 مكادى 6 نقاط

17 النجوم 5 نقاط

18 جمهورية شبين 4 نقاط

19 النصر للتعدين 4 نقاط

20 مصر المقاصة 3 نقاط