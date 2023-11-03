شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الأول بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 .

تشهد هذه الجولة على صعيد المرحلة الأولى للمجموعة أ بين كل من: الأهلى مع الطيران والشمس مع البنك الأهلى وسموحة مع الزمالك وسبورتنج مع 6 أكتوبر.

يتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى ترتيب دورى العمومى للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة فى ثلاث جولات متتالية.

بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف ، يليه الزمالك ثالثا برصيد 6 نقاط ، وشهدت الجولة الثالثة التى أقيمت أمس فوز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 2019 والشمس على الزمالك بنتيجة 25/24.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.