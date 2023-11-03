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لقاءات قوية فى رابع جولات دورى عمومى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الأول بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 . 

 

تشهد هذه الجولة على صعيد المرحلة الأولى للمجموعة أ بين كل من: الأهلى مع الطيران والشمس مع البنك الأهلى وسموحة مع الزمالك وسبورتنج مع 6 أكتوبر.

 

يتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى ترتيب دورى العمومى للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة فى ثلاث جولات متتالية.

 

 

بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف ، يليه الزمالك ثالثا برصيد 6 نقاط ، وشهدت  الجولة  الثالثة التى أقيمت أمس فوز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 2019 والشمس على الزمالك بنتيجة 25/24.

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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