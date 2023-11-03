شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 3 \ 11\ 2023 في دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم ،الجمعة، الجولة السادسة من بطولة دوري nile بإقامة ثلاثة مباريات ، هي الزمالك مع زد وسموحة مع الاتحاد السكندري وبيراميدز مع سيراميكا،وتتواصل الإثارة والندية في بطولة nile التي تشهد قوة في صراع القمة والقاع.

سموحة يستضيف غريمه الاتحاد في الرابعة عصراً بإستاد الإسكندرية في قمة كروية سكندرية يتطلع خلالها الفريقين لحصد نقاط المباراة خاصة في ظل السباق الشرس بينهما هذا الموسم.

فالاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط فيما يحتل سموحة المركز السابع بنفس الرصيد لكن الاتحاد يتفوق في عدد الأهداف حيث سجل 9 أهداف فيما سجل سموحة 7 فقط.

خاض الاتحاد 5 مباريات وهو نفس عدد المباريات التي خاضها سموحة هذا الموسم وكلاهما فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراة ليشتعل الصراع بين الغريمين في جدول ترتيب الدوري المصري ( دوري nile )

في المباراة الثانية ، يستضيف سيراميكا نظيره بيراميدز على ملعب السويس الجديد في السابعة مساءً، ويحتل بيراميدز قمة الدوري برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 أنتصارات وتعادل ولم يتذوق الفريق السماوي مرارة الخسارة هذا الموسم، وسجل لاعبيه 8 أهداف وأستقبلت شباكهم 4 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر بـ4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي حيث فاز في مباراة وتعادل مثلها وخسر مباراتين ، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.