إيقاف تاليسكا مباراتين وغرامة مالية بعد مباراة النصر والاتفاق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن معاقبة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق ‎النصر، مباراتين، بعد أحداث مباراة الاتفاق.

كما أصدرت اللجنة قرارًا بتغريم أندرسون تاليسكا مبلغ 20 ألف ريال، هذه العقوبة نظير البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها في مباراة ‎الاتفاق ضمن منافسات كأس الملك.

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وكان فريق النصر قد حقق الفوز أمام نظيره الاتفاق، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدف دون رد سجله ساديو ماني.

أندرسون تاليسكا، استطاع أن يسجل هدفًا لصالح النصر في شباك الاتفاق إلا أنه تم إلغاءه بداعي التسلل.

ووقع فريق النصر مع نظيره الشباب، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التي أقيمت أمس الخميس.