الطيب يدافع عن بيبو بعد هجوم جماهير الاهلي

دافع أحمد الطيب المعلق الرياضي، عن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الاهلي، بعد الهجوم الذي تعرض له، عقب الخروج من بطولة الدوري الأفريقي.

وتأهل صن داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي على حساب الاهلي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وحسم التعادل السلبي موقعة الإياب.

وقال أحمد الطيب في تصريحاته لبرنامج “البريمـو”:” كولر لا يتحمل بمفرده مسؤولية وداع الاهلي لبطولة الدوري الإفريقي، فهي منظومة متكاملة من لاعبين و جهاز فني “.

وأضاف:” وهناك عامل في غاية الأهمية وهو “التوفيق” الذي قد يحالف الفريق في بعض الأحيان وقد يغيب في الأخرى، كما أرفض هجوم الجماهير الحمراء على خالد بيبـو “.

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وتابع:” هو لا يسأل عن وداع الفريق للبطولة، بالتأكيد سيد عبد الحفيظ قيمة كبيرة وصاحب خبرات كبيرة في هذا المنصب لكن بيبو ما زال أمامه الكثير “.

واختتم:” مارسيل كولر مدير فني جيد لكنه ليس مميز، ومن الوارد خسارته لقب أو اثنين ، لكنه نجح في حصد العديد من الألقاب الموسم الماضي على رأسها دوري أبطال إفريقيا ، والدوري العام وكأس مصر “.