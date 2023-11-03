عامر حسين ينتقد الدوري الافريقي ويكشف موعد مباراة مصر وسيراليون

شن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، هجومًا على بطولة دوري السوبر الأفريقي، والتي أقيمت في نسختها الأول بمشاركة الاهلي في الأيام الماضية.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة “أم بي سي مصر”:” سبق أن سجلت اعتراضي على بطولة الدوري الأفريقي بسبب مشاكلها التنظيمية “.

وأضاف:” في البداية قالوا إن الأندية المشاركة بها لن تلعب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا ثم تم إلغاء هذا القرار، إنشاء بطولة جديدة يستوجب استحداث أمور جديدة “.

وتابع:” الأندية الثمانية التي شاركت في الدوري الأفريقي تلعب أيضا في دوري الأبطال، كان من الممكن أن تقام بنظام البطولة المجمعة بدلا من كثرة التنقلات “.

واستمر:” لا أرى أي فائدة لبطولة الدوري الأفريقي، والأهلي لم يربح كثيرا من المشاركة بها، وسوف يتم حساب كافة الأمور ماليًا، ماذا جنى الأهلي وماذا أنفق طوال الدوري الأفريقي “.

وأردف:” البطولة أقيمت دون استشارة اتحادات كرة القدم المحلية، وقلة عدد الأهداف في بطولة الدوري الأفريقي دليل على ضعفها الفني”.

وأكمل:” توقيت البطولة صعب للغاية، خصوصا في موسم يشهد أمم أفريقيا وكأس عالم للأندية، وأعتقد أنها كانت بطولة غير مفيدة، وتم استهلاك اللاعبين بشكل واضح وإرهاقهم بسبب كثرة السفريات “.

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وعن مؤجلات الاهلي:” مباراة سيراميكا كليوباترا ستقام الساعة الرابعة عصرا لأن مباراة الزمالك وبيراميدز في الكأس ستنطلق الساعة السابعة ولا يمكن وضع مباراتين مهمتين في نفس الوقت “.

وعن موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون:” منتخب مصر سيواجه سيراليون في ليبيريا بشكل رسمي، وسوف يتم توفير طائرة خاصة للمنتخب لخوض اللقاء يوم 19 نوفمبر، الاهلي سيتجه من السعودية إلى الإمارات لخوض بطولة كأس سوبر الأبطال “.