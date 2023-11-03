بعمر 24 عاما.. الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه بهذه الطريقة



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الوداد المغربي وفاة لاعب الفريق الدولي أسامة فلوح، في حادث أليم.

وقال نادي الوداد المغربي في بيان رسمي: بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح.

أضاف البيان: وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم السيد سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والأطقم والإداريين، وجميع المستخدمين، إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون.

ويعد الراحل أسامة فلوح صاحب الـ23 عامًا من أفضل اللاعبين ويشغل مركز الظهير الأيسر في صفوف فريق الوداد.

وتعرض الراحل أسامة فلوح لحادث سير قبل ثلاثة أسابيع، بعد اصطدام سيارة كان على متنها رفقة آخرين بشاحنة كبيرة، وانتقل إلى أحد المستشفيات وخضع رحلة للعلاج من إصابات بليغة وكسور، انتهت بوفاته.