بعد الأداء السيئ مع الأهلي.. ماذا قدم أنتوني موديست مع بروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهدت فترة الإنتقالات الصيفية الماضية في الدوري المصري، أنضام المهاجم الفرنسي أنتوني موديست إلى النادي الأهلي قادما من بروسيا دورتموند الألماني في صفقة إنتقال حر.

ومنذ انضمامه للمارد الأحمر لم يقدم المستوى الذي كان ينتظره جماهير القلعة الحمراء منه، تحديدا أنه قادم من فريق كبيرة كـ بروسيا دورتموند الألماني، وعلى خلفيه هدفه الأخير في أوروبا بمرمى العملاق نوير حارس بايرن ميونخ.

ماذا قدم موديست في آخر موسم له في أوروبا؟

قضى المهاجم الفرنسي موسمه الأخير في الدوريات الأوروبية مع السفينة الصفراء "بروسيا" الذي انضم إليهم بعد تألقه الملفت مع فريق كولن بموسم 21/22.

وشارك أنتوني موديست مع دورتموند في 28 مباراة وبواقع "1175" دقيقة، سجل خلالهم هدفين فقط وقدم تمريرة حاسمة.

ليثبت أن مستواه السيء مع النادي الأهلي ليس مجرد سوء حظ، لكنه يقدم هذا الأداء منذ إنضمامه لبروسيا دورتموند، فهل اكتفى المهاجم الفرنسي بتسجيل الأهداف منذ هدفه الأخير في مرمى نوير؟.