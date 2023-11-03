بركات يفتح النار على كولر: "جوزيه كان بيعمل تغييرات بعد أول 10 دقائق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

فتح محمد بركات ، نجم الأهلي الأسبق النار على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال "بركات"، عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، إن تغييرات كولر داخل الملعب متأخرة تمامًا، وكان عليه إجراء التبديلات في مباراة الأمس أمام صن داونز مبكرًا، وليس الانتظار حتى الوصول للدقيقة 60 أو 70 من عمر المباراة.

وأضاف، قائلًا: "مانويل جوزيه كان أول ما يشوف غلطة في الملعب حتى لو بعد أول 10 دقايق أو ربع ساعة كان بيعمل تغيير، تغيير اللاعبين مش مرتبط بمين حلو ومين وحش، لأنه وارد تبقى عايز تغيير خطة مفيش مشكلة لو أشركت لاعبين مع تغيير طريقة لعب الفريق، خصوصًا أن صنداونز معملش هجمة واحدة خطيرة على الأهلي".

وأكد بركات إنه ليس مقبولاً الحديث عن كولر بأنه لا يصلح لتدريب الأهلي، مؤكدًا أنه مدرب كبير وحقق العديد من البطولات في السنة الماضي، ولا يصح أن يتحدث البعض عن عدم قدرته على قيادة الفريق.

وأوضح أنه هناك أخطاء ولكن ليس مقبولاً أن يهاجم البعض المدرب كولر ولاعبي الأهلي بهذا الأسلوب.