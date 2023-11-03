عامر حسين: الدوري الإفريقي غير مفيدة فنيًا وأرهقت لاعبي الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

انتقد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، على نظام بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، خاصة بعد إلغاء الاتحاد الأفريقي "كاف"، قرار إعفاء الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقي من خوض مباريات دور الـ32، لافتًا إلى أن الأهلي لعب أمام سانت جورج الاثيوبي.

وقال "حسين"، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "اي تي سي"، مساء الخميس، إن إقامة بطولة أفريقية في 21 يوم، يتخللها 3 سفريات، أمر صعب على الأندية التي شاركت في البطولة، ولذلك كان يجب إقامة هذه البطولة بشكل مجمع في دولة معينة.

وأكد أن البطولة غير مفيدة، ولا يوجد فرق بينها وبين بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم تأتي بأي جديد على الأهلي، متساءلًا: "ماذا جنى الأهلي؟.. وكم أنفق طوال الدوري الإفريقي".

وأشار إلى أن توقيت إقامة بطولة الدوري الإفريقي صعب للغاية، في موسم يشهد إقامة كأس أمم إفريقيا وكاس عالم للأندية، وأعتقد أنها كانت بطولة غير مفيدة، وتم استهلاك اللاعبين بشكل واضح وارهاقهم في السفر من القاهرة إلى جنوب أفريقيا.