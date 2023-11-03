أحمد سليمان عن التفاوض مع موسيماني: ليس من أخلاقنا الاتفاق مع مدرب آخر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



أكد أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على دعم إدارة القلعة البيضاء، للجهاز الفني الحالي بقيادة البرتغالي خوان كارلوس أوسوريو، نافيًا وجود أي مفاوضات مع مدربين آخرين.

وقال "سليمان"، في لقائه ببرنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الخميس، إن الجهاز الفني الحالي مستمر في قيادة الفريق وندعمه بكل قوة، كما لدينا خريطة طريق منها الالتزام بتسديد عقود اللاعبين الموسم الماضي والحالي.

وأوضح أن مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب لم يتفاوض مع أي مدرب، مؤكدًا أن تفاوض الزمالك مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني غير صحيح بالمرة.

وأضاف، قائلًا: "إدارة الزمالك تحترم الجهاز الفني اللي موجود ولا يمكن التفاوض مع مدرب اخر، وليست من أخلاقياتنا الاتفاق مع مدرب آخر ولدينا جهاز فني بقيادة أوسوريو ".

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وضع خطة الالتزام بسداد رواتب الجهاز الفني وهناك دعم كامل له.