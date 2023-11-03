"هل يرحل عن الزمالك؟".. أحمد سليمان يكشف الموقف النهائي لتجديد عقد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أسباب تأخر تجديد عقد الظهير الأيسر أحمد فتوح.

وقال "سليمان"، في لقائه ببرنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الخميس، إن أحمد فتوح "زمالكاوي" ونعمل على تجديد عقده في الغرف المغلقة، مضيفًا: "أنا أول جلسة جمعتني بيه النهاردة".

وأضاف، قائلًا: "فتوح زملكاوي ونقوم بتقدير الموقف وبعد الانتهاء من تجديد عقد فتوح سوف نعلن عن الامر، ونحن نراهن على حب اللاعبين لفريق الزمالك".

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2023/2024، مما يعطي للاعب الحق في التفاوض أو التوقيع رسميًا لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط اسم فتوح كثيرًا بالنادي الأهلي الذي يمتلك التونسي علي معلول، ولكن بسبب كبر سن اللاعب، يحاول الأهلي ضم لاعب بديل له في الميركاتو الشتوي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في دول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل" برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثليهما بينما خسر لقاء وحيد أمام إنبي بهدفين لهدف.