"الفلوس جاهزة على التحويل".. مهيب عبد الهادي يكشف شرط كهربا لدفع غرامة الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مفاجآت سارة وانفراجة في أزمة غرامة الدولي لاعب النادي محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال "مهيب"، في برنامجه، "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الخميس، إن 2 مليون دولار غرامة كهربا جاهزة على التحويل مباشرة إلى نادي الزمالك بالدولار من البنك، حال موافقة الزمالك على الحصول على المبلغ مع إلغاء غرامة التأخير التي تقدر بنحو 600 ألف دولار.

وأضاف، قائلًا: "فلوس كهربا في البنك جاهزة على التحويل من بكرة الصبح لنادي الزمالك،بشرط التفاوض على إلغاء غرامة التأخير، لو الزمالك وافق 2 مليون دولار هتكون عنده".

وأكمل: "لو رفض الزمالك أو قالك الموضوع غير قانوني، يبقى ننتظر حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لأن هذه الأزمة شائكة وصعبة ومجلس الإدارة من حقهم ياخدوا القرار النهائي".

وأشار إلى أن الأهلي تعامل مع لقاء الذهاب ضد صن داونز بشكل مناسب في وجهة نظره رغم انتقادات الكثيرين موضحاً أن الأهلي قدم أفضل ما يمكن في تلك المباراة.

وتابع:" في بعض المباريات ، عندما يلجأ الأهلي للدفاع لا تسألني عن شخصية الفريق المعتادة لأنه يواجه منافساً قوياً ومزعجاً وبالفعل الأهلي أغلق المساحات وكان في طريقه للخروج بالتعادل لولا خطأ فردي".