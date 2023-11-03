شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يحذر لاعبى المقاولون من انتفاضة الأهلي بعد الخروج الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوفي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، اجتماعا مع لاعبي الفريق، وذلك لتصحيح الأخطاء التي شهدتها المباريات الماضية من الدوري، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في الجولة السادسة من دوري NILe.

وأكد غريب للاعبين على ضرورة الإلتزام بالأدوار التي حددها لكل لاعب، محذراً من الانتفاضة الهجومية المتوقعة من لاعبي الأهلي، خاصة بعد خروج الفريق الأحمر من دوري السوبر الأفريقي بعد الهزيمة أمام صن داونز في نصف النهائي بهدف نظيف، ورغبته في مصالحة جماهيره.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، المشرف العام علي الكرة ، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول بالنادي في حضور الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب .

ووجه المهندس عادل فتحي عدة رسائل للاعبين يأتي علي رأسها طي صفحة الماضي، والتركيز فيما هو قادم من مباريات الدوري المصري الممتاز مؤكدا أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في تواجد الفريق في المركز الذي يستحقه .

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين، حصدهما بعدما خاض 5 مباريات، حيث تعادل المقاولون في مباراتين وخسر 3 آخرى ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.