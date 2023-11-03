شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لمواصلة الانتصارات فى دورى nile الليلة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره بيراميدز على ملعب السويس الجديد فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

ويحتل بيراميدز قمة الدورى برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 أنتصارات وتعادل ولم يتذوق الفريق السماوى مرارة الخسارة هذا الموسم، وسجل لاعبيه 8 أهداف وأستقبلت شباكهم 4 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر بـ4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلى حيث فاز فى مباراة وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.

وطالب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير على المصرى 3/2 فى دورى nile.

فيما حاول بقيادة أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا علاج الأخطاء التى ظهرت فى أداء لاعبيه الفترة الماضية وتسببت فى ضياع أكثر من نقطة كان أخرها الخسارة من طلائع الجيش فى الجولة الماضية بهدف نظيف.