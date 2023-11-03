شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يسابق الزمن للعودة إلى تشكيل المصرى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم النادي المصري، الزمن، للعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق في اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي، حيث بدأ بن يوسف برنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وكان فخر الدين بن يوسف قد تعرض لإصابة بالشد في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في عمليات الإحماء مع فريقه استعداداً لمباراة بيراميدز، وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.