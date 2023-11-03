شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد الثلاثى المصاب بعد مواجهة طلائع الجيش بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومى لاعبو فريق الإسماعيلى، تدريباتهم التأهيلية والبدنية من أجل التعافى نهائيا من الإصابات التي عانوا منها في الفترة الماضية.

ويعمل أحمد سامح المعد البدنى في جهاز إيهاب جلال، على سرعة تجهيز الثلاثى للعودة للمشاركة في تدريبات الدراويش الجماعية وتدعيم صفوف الفريق في المباريات المقبلة.

وتأكد مشاركة الثلاثى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومى في التدريبات الجماعية بعد مواجهة الإسماعيلى مع طلائع الجيش الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى Nile.

بينما يواصل محمد مخلوف لاعب الإسماعيلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة حتى يستعيد ظهوره فى الملاعب مجدداً، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بتمزق فى العضلة الضامة ويحتاج علاجاً لمدة أسبوعين وغاب عن صفوف الدراويش في مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري التى انتهت بالتعادل السلبى.

على جانب آخر، يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التي وقع الفريق فيها أمام الداخلية وإهدار الفرص، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى في الجولة الماضية وإهدار الفريق لنقطتين في مشوار البطولة.