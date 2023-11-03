الامارات | صاعقة في الوداد بعد التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي.. وفاة أسامة فلوح في حادث سير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوداد المغربي وفاة لاعبه أسامة فلوح عن عمر يناهز 24 عاما بعدما قضى ما يقرب من ثلاثة أسابيع في المستشفى بسبب حادث سير خطير.

وعقب ساعات قليلة من تأهل الوداد إلى نهائي الدوري الإفريقي، تم الإعلان عن وفاة فلوح الذي تعرض لحادث في 11 أكتوبر ونُقل فلوح لمستشفى لكنه لازم العناية المركزة طوال تلك الفترة.

وقال النادي المغربي في بيان عبر حسابه الرسمي "بأسى وأسف عميقين تلقى المكتب المديري (مجلس إدارة) نادي الوداد نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح.

وعبر العديد من اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع فلوح منذ تعرضه للحادث قبل أن يتلقى الوسط الرياضي المغربي نبأ وفاة اللاعب يوم الخميس.