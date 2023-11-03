إيهاب الكومي: لجنة التخطيط تريد فسخ عقد موديست في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

فجر الإعلامي إيهاب الكومي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد الهجوم الحاد الذي تلقاه مسئولي النادي الأهلي، عقب الخروج من دوري السوبر الأفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال "الكومي"، خلال برنامج "ملعب البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، سوف تجتمع مع السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة، من أجل الحديث عن صفقة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد أن لجنة التخطيط سوف تعرض على كولر مدرب الأهلي، فسخ عقد موديست في يناير القادم، والتخلص منه في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح الكومي إن هذا القرار من جانب لجنة التخطيط، بسبب سوء مستوى الفرنسي أنتوني موديست، منذ انتقاله لصفوف الأهلي منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وتعاقد الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست في الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد على أن يتم التجديد له موسم إضافي في حالة المشاركة بنسبة 75 % من مباريات الموسم الأول، وتسجيل 18 هدفًا في الدوري وأفريقيا.

ويحصل موديست من الأهلي على 1.5 مليون دور سنويا، بخلاف 250 ألف دولار عبارة عن مزايا إضافية.

وفشل موديست مهاجم النادي الأهلي في تقديم نفسه بشكل جيد للجهاز الفني والجماهير المارد الأحمر، الذي لم يسجل سوى هدف وحيد أمام إنبي في كأس مصر.

ويخوض الأهلي تدريباته المسائية اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة في فرع الأهلي بالتجمع، على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، السبت القادم، بعد غياب 26 يوما عن المسابقة بسبب المشاركة في الدوري الأفريقي.