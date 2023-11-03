أحمد سليمان عن سفر أوسوريو للخارج: "ظروفه صعبة.. عنده بزنس خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أسباب ترك خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك التدريبات والسفر إلى الخارج.

وقال "سليمان"، في لقائه ببرنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الخميس، إن أوسوريو سافر للخارج لأنه لديه "بزنس" خاص، ويسافر في العطلات الرسمية نهاية الأسبوع لمدة 48 ساعة ثم يعود، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يسير في كل الاتجاهات لإنقاذ النادي والقادم أفضل.

وأضاف، قائلًا: "قرار إشرافي على فريق الكرة أنا والكابتن حسين السيد لسة طالع وهيبقى في نظام وتنظيم الفترة الجاية، واحنا مش بننفلت واحنا مش متشددين، لأن الناس بتمر بظروف صعبة".

وأكد أن جميع اللاعبين لديهم التزامات والموسم الحالي لم يتقاضوا أي شيء من مستحقاتهم الجديدة، بجانب ملف تجديد عقود اللاعبين والصفقات الجديدة وحل أزمة القيد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل" برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثليهما بينما خسر لقاء وحيد أمام إنبي بهدفين لهدف.