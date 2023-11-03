استقالة رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم مصطفى الجويلي رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك باستقالته بشكل رسمي، مكتفيا بالفترة الماضية.

وكتب مصطفى الجويلي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، السادة أعضاء مجلس الإدارة، تحية طيبة وبعد، أقدم إليكم استقالتي من رئاسة المنظومة الاعلامية التي شرفت بالعمل بها حتى آخر لحظة حفاظا على المركز الاعلامي والتواصل بين النادي والصحفيين في جميع وسائل الإعلام".

أضاف: "ولحين تولى المجلس الجديد المسئوليه وتعيين منظومة جديده مع خالص التوفيق لفريق العمل الذي سيتم اختياره، مصطفى جويلي".