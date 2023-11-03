تأهيل رضا سليم بعد كسر الترقوة فى مباراة صن داونز

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربي رضا سليم لاعب الأهلي لبرنامج تأهيلي مطوّل خلال الفترة المقبلة للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي مساء الأربعاء بإستاد القاهرة ، حيث تعرض لإصابة بكسر في الترقوة تطلبت إجراء جراحة وتركيب شرائح ومسامير ، وسيغيب على إثرها لمدة تصل لـ ثلاثة أشهر ، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للأهلي على الصعيد الفني.

وإستقر الجهاز الفني للأهلي ومسئولو النادي على إعادة الحسابات بشأن صفقات الفريق في إنتقالات يناير الشتوية في يناير المقبل ، ورغم أن النية كانت تتجه في البداية لضم ظهير فقط إلا أن المباريات التي خاضها المارد الأحمر الموسم الجاري محلياً وأفريقياً كشفت عن حاجة الفريق لتدعيمات أكثر وفي مراكز أخرى بحسب الأنباء الواردة من القلعة الحمراء.

وفى هذا الشأن، كشف مصدر فى النادى الأهلى عن إتجاه قوى بدأ يُطالب بضرورة إجراء تدعيمات في مراكز الهجوم والدفاع والظهير الأيسر بشكل مبدئي.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم هذه الأمور لاسيما وأن هناك لاعبين أخرين معروضين على النادي يلعبون في مراكز أخرى يأتي في مقدمتهم ، عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الذي يُجيد اللعب في مركز الجناح والظهير الأيمن وأبدى رغبته في اللعب للقلعة الحمراء .