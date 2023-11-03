شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة النسخة الثالثة من كأس رابطة الأندية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، على اجراء قرعة النسخة الثالثة كأس رابطة الأندية الشهر المقبل، ببعد التنسيق مع أندية الدوري المصري الممتاز، والموافقة على إقامة البطولة خلال فترة توقف كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكانت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب قد استحدثت بطولة جديدة تم انطلاقها قبل موسمين "كأس الرابطة" ليشارك بها أندية الدوري الممتاز، وفاز ناديي فيوتشر وسيراميكا بالنسختين الأولى والثانية من بطولة كأس الرابطة.

واستقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إقامة النسخة المقبل من بطولة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات، بدلا من نظام خروج المغلوب الذى اعتمدته الرابطة في النسخة الماضية.

وقررت الرابطة في لائحة الموسم الجديد مشاركة الأندية الثمانية عشر للدوري في كأس الرابطة على أن يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

وكان نظام المجموعات الثلاث هو المعتمد في أول نسخة من البطولة من العام قبل الماضي، والذي توج بلقبها فيوتشر، بينما تغير نظام المسابقة لخروج المغلوب في النسخة الماضية والتي توج بها سيراميكا.