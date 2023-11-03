شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وزد اليوم الجمعة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جماهير الزمالك مواجهة فريقهم مع زد المقرر لها على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى «Nile» في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وزد اليوم الجمعة فى دورى Nile

ويلتقى فريقا الزمالك زد في السابعة مساء اليوم الجمعة في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما، خاصة أن الأبيض يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط وفوزه يعنى اقتحام المربع الذهبى، بينما يحجز زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط وانتصاره يمنحه احتلال الوصافة بالتساوى مع مودرن فيوتشر، وينتظر نتيجة الأخير أمام إنبى فى ذات الأسبوع.

ويبحث الزمالك عن الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام زد لتعويض الخسارة المفاجئة التى تعرض لها فى الجولة الماضية أمام إنبى، فضلاً عن أن اللاعبين يبحثون عن مصالحة الجماهير، بعد تراجع النتائج علمهم بأن نزيف النقاط فى الفترة المقبلة سيضعهم مجدداً فى مرمى نيران الانتقادات.

تعليمات أوسوريو للاعبى الزمالك قبل مباراة زد

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبيه تنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالمباراة ،محذرهم من التهاون أو الاستهتار أمام مرمى فريق زد أو عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى المنافس.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين على دراسة فريق زد من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته ووقف على كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

واستقر أوسوريو على إجراء بعض التبديلات على تشكيل الزمالك من خلال البدء برأس حربة صريح فى مباراة زد، بالاعتماد على التونسي سيف الدين الجزيرى، فى الخط الأمامى للفريق الأبيض خاصة أن عدم الدفع بمهاجم صريح فى المباراة الماضية أمام إنبى لم يؤت بثماره باعتراف المدرب نفسه.

ويعيد أوسوريو ترتيب الأوراق فى الخط الخلفى بتغيير ثنائى قلب الدفاع، أمام زد منعاً لحدوث الأخطاء التى تعرض لها الفريق الأبيض فى مباراة إنبى الماضية بالجولة الخامسة وكلفت الفريق خسارة المباراة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى - حمزة المثلوثي - عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الجزيرى - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

على الجانب الآخر يدخل فريق زد المباراة طامحاً في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك،وبحثاً عن عودة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى nile أمام سموحة خاصة أن الفريق الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة يرغب في التقدم أكثر في جدول الدورى.

ماذا قال مجدى عبد العاطى للاعبى زد قبل مواجهة الزمالك

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زد لاعبيه بضرورة التركيز أمام الزمالك محذرهم من الأخطاء الدفاعية أمام الفريق الأبيض، والتي من الممكن أن تكلفهم خسارة المباراة الأمر الذى استمع إليه اللاعبون جيدا ووعدوه بتنفيذ التعليمات.

التشكيل المتوقع لزد أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ زد المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي، محمد إسماعيل، مصطفى العش، علي جمال، محمد أشرف، بيتر موتوموسي، عبد الله مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين.