المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقا استعدادا للأهلى فى دورى NILe

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القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، معسكراً مغلقا بالجبل الأخضر، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في الجولة السادسة من دوري NILe.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، المشرف العام علي الكرة ، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول بالنادي في حضور الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب .

ووجه المهندس عادل فتحي عدة رسائل للاعبين يأتي علي رأسها طي صفحة الماضي، والتركيز فيما هو قادم من مباريات الدوري المصري الممتاز مؤكدا أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في تواجد الفريق في المركز الذي يستحقه .

وشدد المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون العرب أن ثقته كبيرة في الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة شوقي غريب الذي نجح في وقت سابق مع منتخب مصر .

وطالب عادل فتحي اللاعبين بعودة الروح مشددا أنهم رجال وقادرون علي تحمل المسئولية والظهور بروح جديدة وتعديل موقف الفريق في جدول الدوري خلال الفترة المقبلة.

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين، حصدهما بعدما خاض 5 مباريات، حيث تعادل المقاولون في مباراتين وخسر 3 آخرى ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.