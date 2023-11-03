شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقر على ضم أكرم توفيق لمعسكر المنتخب المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى ضم أكرم توفيق لمعسكر المنتخب المقبل، بعد تماثل اللاعب للشفاء ومشاركته مع الأهلى فى مباراة الأهلى وصن داونز الأخيرة كاملة، ومشاركته أيضا فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا لبضع دقائق.

وتلقى أكرم توفيق تحية كبيرة من جانب جماهير النادى الأهلى، فى اللقاء الأخير رغم الخروج الأفريقى، وذلك بعد اللقاء بسبب الأداء الرجولى من اللاعب خلال الـ90 دقيقة رغم عودته من إصابة طويلة.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد أعلن مؤخرًا عن قائمة اللاعبين المحترفين الذين تقرر استدعائهم لمعسكر منتخب مصر المقبل، وضمت القائمة المختارة 9 لاعبين تصدرهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، كما ضمت القائمة كل من محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسى، وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألمانى، وأحمد حسن كوكا لاعب بنديك سبور التركى، وطارق حامد لاعب ضمك السعودى، وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع نظيره منتخب جيبوتى فى القاهرة يوم 16 نوفمبر الجارى، فى إطار الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، كما يلتقى منتخب مصر مع نظيره منتخب سيراليون يوم 19 نوفمبر فى ليبيريا وذلك فى إطار الجولة الثانية من تصفيات المونديال.