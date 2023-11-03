شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد يفتتح «عالمية أبوظبي لمحتـرفي الجوجيتسو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها ال15.

وأثنى سموّه على الدور الذي تؤدّيه بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الرياضة عاصمةً عالميةً للجوجيتسو، وتأهيل جيل جديد من المواهب والأبطال في دولة الإمارات قادر على المنافسة واعتلاء منصات التتويج على أعلى المستويات.

وحضر حفل الافتتاح، كل من الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، والشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وكانت تواصلت الأجواء الحماسية والأداء القوي في البطولة، وأقيمت منافسات أمس للأطفال والبراعم والأشبال، من بنين وبنات يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

كرنفال عالمي

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو: «شكّلت منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو كرنفالاً عالمياً بامتياز، وملتقى لأبرز المواهب الصاعدة من الجيل الجديد لعشاق اللعبة، للتنافس في أجواء جماهيرية غير مسبوقة، حيث قدموا أداء فنياً رفيعاً، كشف عن مواهبهم، مدفوعين بالحماس والهتافات والتشجيع المتواصل من أفراد أسرهم وذويهم الذين امتلأت بهم المدرجات».

وأضاف الشامسي: «تخصيص أول يومين من النسخة 15 لمنافسات الصغار يعكس حرص الاتحاد على الاستثمار الأمثل في أبطال المستقبل، وتوفير منصة مثالية لهم للتنافس والإبداع واستنهاض طاقاتهم.

وأشاد الشامسي بوعي الأسر والعائلات من مختلف الجنسيات بأهمية رياضة الجوجيتسو وانعكاساتها الإيجابية العديدة على شخصيات أبنائهم، ومساهمتهم القيّمة في تعزيز انتشار الرياضة بين النشء وإتقانها واتخاذها أسلوب حياة.

صداقات جديدة

وقالت مارينا هوبفل، والدة فرانسيسكو ماسيدو، اللاعب الأستوني الذي يتنافس في فئة البراعم: حضرت مع عائلتي نسخاً عديدة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ولطالما أذهلنا مستوى التنظيم وعدد اللاعبين المشاركين فضلاً عن الأنشطة المرافقة المميزة المخصصة للأطفال إلى جانب مقطورات الطعام في الحي الرياضي. وهنالك العديد من المقاهي المخصصة التي تتيح للأهالي الجلوس والتحدث وبناء صداقات جديدة أثناء وجود أبنائهم في الحي الرياضي.

وتقول دانة النقبي من نادي الجزيرة الحائزة على ذهبية فئة الأشبال وزن 63 كجم: فخورة بتحقيق هذا الإنجاز في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، لأنها تمثل محطة مهمة للغاية في مسيرتي الرياضية.

بصمة فريدة

ويقول أشوك كومار، والد جيشنو كومار الذي يشارك في فئة الأشبال: «يشارك ولدي للمرة الثانية في المنافسات، ولطالما كانت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من أبرز البطولات على مستوى العالم.

ويسرنا دوماً حضور جميع الفعاليات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لأنهم يظهرون براعة لا مثيل لها في تنظيم جميع فعالياتهم، وخاصة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تجمع تحت سقفها نخبة لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم».

مسيرة تطور لا تتوقف

بدوره قال البولندي بوريس بيساريك من أكاديمية «شيكمات إنترناشيونال» الأمريكية الذي حقق ذهبية الأشبال وزن 55 كجم: «يسرني إحراز الفوز والحصول على الميدالية الذهبية ولاسيما في هذه البطولة الرائعة وأمام أفراد أسرتي».

وأضاف: «لعل أكثر ما يميز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هو التطور المستمر، ففي كل مشاركة لي أجد أشياء جديدة وباهرة».

منافسات الناشئين

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات فئة الناشئين (بنين) من عمر 10 سنوات إلى 17 عاماً، على أن تستكمل المنافسات يوم السبت 4 نوفمبر بمنافسات الناشئين (بنات).