اليوم.. 3 مواجهات نارية في إنطلاقة الجولة السادسة لدوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” حيث 3 مباريات من العيار الثقيل.

وخوض فريق سموحة مباراة قوية أمام نظيره الإتحاد السكندري، بينما يلتقي الزمالك وزد في ثاني مباريات الجولة، ثم يستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز في ختام مباريات الليلة.

ديربي سكندري بين سموحة والإتحاد

تنطلق مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري بديربي سكندري بين سموحة والإتحاد السكندري في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين لكلا الفريقين.

ويسعى كلا الفريقان لفض الإشتباك بينهما في جدول ترتيب المسابقة حيث يحتل يتواجدان بالمركزين الثامن والتاسع ولهما 8 نقاط.

وتنطلق مباراة الإتحاد وسموحة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت مدينة أبوظبي.

الزمالك وزد

يواجه فريق الزمالك نظيره زد في مواجهة مهمة وحاسمة مساء اليوم حيث يسعى الفارس الأبيض لتعويض خسارته في المباراة الأخيرة أمام إنبي، بينما يحاول زد الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بعد إنطلاقته الرائعة في ظهوره الأول بالبطولة.

وتقام مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت أبوظبي.

مباراة سيراميكا وبيراميدز

تنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ي تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

ويسعى بيراميدز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة بعدما حقق 4 إنتصارات متتالية بالدوري رعد تعادله في أولى الجولات أمام الزمالك، بينما يحاول سيراميكا كليوباترا تعويض خسارته الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.